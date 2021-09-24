البنا حكماً لمباراة الأهلي وإنبى فى الكأس وأبو الرجال مساعدا

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم تحكيم دولي لإدارة مباراة الأهلي إنبي المقرر لها السابعة مساء اليوم السبت بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر لعام 2020/2021.

ويدير اللقاء محمود البنا حكماً للساحة ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد توفيق مساعدين .

يذكر أن المباراة ستقام بدون حكام لتقينة الفار ، وذلك طبقاً لتعليمات إتحاد الكرة الذي قرر أن تقام مباريات الكأس بدون تقنية الفار حتي الدور قبل النهائي ، علي أن يقام النهائي فقط بالفار .

يعقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، جلسات مكثفة مع كل لاعب بفريقه بشكل منفرد للحديث عن الأخطاء فى مباراة طلائع الجيش وتصحيحها فى الفترة المقبلة.

وكلف موسيمانى، جهازه المعاون بتحضير فيديوهات قصيرة تلخص أخطاء كل لاعب على حد سواء فى التمركز بالنسبة للمدافعين أوحتى التسلم والتسليم وخلق المساحات للمهاجمين ضمن خطة تصحيح اوضاع الفريق قبل مواجهة إنبى.

ويخصص الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى جانب من مران الليلة لتدريب لاعبيه على ركلات الترجيح خوفًا من اللجوء لها فى مواجهة إنبي المقرر لها السابعة مساء غدٍ السبت ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الإسكندرية، وأهدر لاعبو الأهلى ثلاث ركلات ترجيح عن طريق محمد مجدى أفشة ومحمد شريف وبدر بانون فى موقعة طلائع الجيش الأخيرة كانت سببًا فى خسارة المارد الأحمر لبطولة السوبر.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة السوبر المصري، وكانت سببًا في خسارة اللقب من حيث بناء الهجمة والتمركز والانتشار داخل الملعب وتنويع طرق اللعب ومحاولة التحرك بدون كرة واللعب على استغلال الثغرات الموجودة في صفوف الفريق المنافس.

ويفكر الجهاز الفني في منح الفرصة للاعبين الجدد خلال الفترة القادمة سواء العائدين من الإعارات مثل أحمد عبد القادر وعمار حمدي أو منح فرصة المشاركة الأساسية للصفقات الجديدة مثل لويس ميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد، ونفس الأمر مع بيرسي تاو عقب التعافي من الإصابة بشد في العضلة الضامة، والتي لحقت به في معسكر منتخب جنوب إفريقيا الأخير بتصفيات أمم إفريقيا.