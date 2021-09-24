شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شباب الطائرة أمام إيطاليا فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة من نظيره الإيطالى بنتيجة 3/0 فى ثانى لقاءاته ببطولة العالم المقامة فى إيطاليا وبلغاريا اليوم التى تقام خلال الفترة من 23 سبتمبر الجارى و حتى 3 أكتوبر القادم .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب شباب الطائرة مع تايلاند السبت فى ختام مشوار الدور الأول .

ووصلت بعثة منتخب شباب الطائرة إلى إيطاليا الثلاثاء ، بعد ختام المعسكر المغلق الذى أقيم فى بولندا إستعدادا للمنافسات ، وحصل منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة مؤخرا على المركز الـ 12 فى بطولة العالم التى أقيمت فى إيران بعد الخسارة من نظيره البلجيكى بنتيجة 3/1 ، فى إطار مواجهات تحديد المراكزين 11,12 .

ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على نيجيريا أفى أول لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى 16، قبل أن يخسر 3/2 من الهند ، وخسر منتخب شباب الكرة الطائرة من نظيره البلغارى 3 /0، فى إطار دور الـ16 لينافس على تحديد المراكز.

وفاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة على نظيره الكوبي بنتيجة 3/2 فى رابع جولات منافسات بطولة العالم، بعدما تلقى الخسارة من نظيره الأرجنتينى بنتيجة 3/0 فى أولى مواجهاته، قبل أن يحتسب اللقاء الثانى لصالحه فى ظل انسحاب جمهورية الدومينيكان، ثم تلقى خسارته أمام ألمانيا بنتيجة 3/0.