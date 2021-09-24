شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأجهزة الفنية للزمالك فى بطولتى الجمهورية والجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف بدر حامد، رئيس قطاعات الناشئين لكرة القدم والمدير الفنى للقطاعات بنادى الزمالك، عن تشكيل الأجهزة الفنية للفرق المشاركة فى بطولة الجمهورية وفرع الجيزة للموسم الرياضى 2021 / 2022.وجاء التشكيل كالتالى بالنسبة للفرق المشاركة فى بطولة الجمهورية:
فريق الزمالك 2001:
محمد مصطفى "ممس": مدرب.
سامى عبد الحليم عبيد: مدرب مساعد.
أحمد زكريا عبد المقصود: مدرب مساعد.
حسنى مسعد حسانين: مدرب حراس مرمى.
فريق 2003 :
أحمد عبد الرءوف: مدرب.
عامر صبرى: مدرب مساعد.
حسام أسامة: مدرب مساعد.
أيمن حسين الطويل: مدرب حراس مرمى.
فريق 2005 :
شريف خليل محمد: مدرب.
إسلام عادل المأمور: مدرب مساعد.
محمد عبد الحميد كيبر: مدرب حراس مرمى.
فريق 2006 :
محمد عمر النور: مدرب.
عصام هلال: مدرب مساعد.
محمد عبد الجواد: مدرب حراس مرمى.
فريق 2007:
محمد أحمد محمد: مدرب.
محمد إبراهيم السيد: مساعد مدرب.
محمد مصطفى عبد التواب: مساعد مدرب.
فتح الله عمار شوباش: مدرب حراس مرمى.
بالنسبة لفريق 2008 المشارك فى بطولة فرع الجيزة:
خالد مصطفى محمد: مدرب.
محمد صابر: مدرب مساعد.
مصطفى غراب: مدرب حراس مرمى.