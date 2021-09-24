شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأجهزة الفنية للزمالك فى بطولتى الجمهورية والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بدر حامد، رئيس قطاعات الناشئين لكرة القدم والمدير الفنى للقطاعات بنادى الزمالك، عن تشكيل الأجهزة الفنية للفرق المشاركة فى بطولة الجمهورية وفرع الجيزة للموسم الرياضى 2021 / 2022.

وجاء التشكيل كالتالى بالنسبة للفرق المشاركة فى بطولة الجمهورية:

فريق الزمالك 2001:

محمد مصطفى "ممس": مدرب.

سامى عبد الحليم عبيد: مدرب مساعد.

أحمد زكريا عبد المقصود: مدرب مساعد.

حسنى مسعد حسانين: مدرب حراس مرمى.

فريق 2003 :

أحمد عبد الرءوف: مدرب.

عامر صبرى: مدرب مساعد.

حسام أسامة: مدرب مساعد.

أيمن حسين الطويل: مدرب حراس مرمى.

فريق 2005 :

شريف خليل محمد: مدرب.

إسلام عادل المأمور: مدرب مساعد.

محمد عبد الحميد كيبر: مدرب حراس مرمى.

فريق 2006 :

محمد عمر النور: مدرب.

عصام هلال: مدرب مساعد.

محمد عبد الجواد: مدرب حراس مرمى.

فريق 2007:

محمد أحمد محمد: مدرب.

محمد إبراهيم السيد: مساعد مدرب.

محمد مصطفى عبد التواب: مساعد مدرب.

فتح الله عمار شوباش: مدرب حراس مرمى.

بالنسبة لفريق 2008 المشارك فى بطولة فرع الجيزة:

خالد مصطفى محمد: مدرب.

محمد صابر: مدرب مساعد.

مصطفى غراب: مدرب حراس مرمى.