شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد: لم نتعاقد مع مدرب جديد وجلسة غدا لحسم مصير "جارسيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن صلاح، عضو اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصرى لكرة اليد، أنه لا يوجد تعاقد مع أحد المدربين لتولى قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، وهذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة.

وأوضح أيمن صلاح، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الإسبانى روبرتو جارسيا، المدير الفني لمنتخب مصر الحالي، مستمر في مهام عمله لحين بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد القادمة، ولديه عقد ينتهى العام القادم، ونرغب أيضا في بقاء المدرب لحين أولمبياد باريس 2024.

وأشار أيمن صلاح إلى أن المدرب الإسبانى روبرتو جارسيا لديه عرض من أحد الأندية الألمانية، ويريد أيضا جمع العمل بمنتخب مصر والفريق الألمانى، وهذا الأمر سوف نناقشه خلال جلسة غد.

ويشارك المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية وهو حامل لقب البطولة الماضية 2020 على حساب منتخب تونس، ويحمل المنتخب في رصيده 7 بطولات أفريقية أعوام 1991 و1992 و2000 و2004 و2008 و2016 و2020.