شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني يعلن سبب موافقته على تولى الإدارة الفنية للنادي المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التونسي معين الشعباني، المدير الفني الجديد للنادي المصري البورسعيدي، اليوم الجمعة، عن سبب موافقته للإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، كونه أحد أكبر الأندية الشعبية والجماهيرية بمصر.

وأضاف "الشعباني"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي المصري بأحد الفنادق الكبرى ببورسعيد، أن النادي المصري ناد شعبي كبير، وأنه متعود على الضغوط خلال فترة توليه نادي الترجي التونسي.

وأكد أنه سيتم وضع استراتيجية عمل على مستوى عالمي تحتاج لاعبين على مستوى عال من الجدية، خاصة في ظل ضيق الوقت، والفريق مقبل على مباراة منتصف الشهر المقبل في البطولة الكونفدرالية الإفريقية، لذلك هناك سباق ضد الزمن في هذا التوقيت، مضيفًا: "المدرب هو أول من يتحمل الهزيمة ومستعد لذلك ومتحمل المسئولية".

كان مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، قد أعلن عن الجهاز الفني الجديد بقيادة التونسي معين الشعباني - مديرًا فنيًا، عبد الحليم علي - مدير الكرة، ومجدي تراوي مدربًا عامًا، سيف داود والسعيد إبراهيم مدربًا مساعدًا، حسن نصر مدربًا لحراس المرمى، والدكتور مجدي الألفي طبيبًا للفريق.

وتم في المؤتمر الإعلان عن اللاعبين الجدد، وهم: عمرو مرعي وأحمد الشيخ ثنائي بيراميدز، والمهاجم الفلسطيني محمد بلح وأسامة الجزار، لاعب اتحاد كلباء الإماراتي، وإسلام جمال وأحمد علاء ثنائي طلائع الجيش، وإلياس الجلاصي، صانع ألعاب فريق الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، وإسلام المزين، لاعب الحمام مطروح.

يذكر أن فريق المصري يستعد حاليا لملاقاة فريق سلطات الموارد الأوغندي منتصف الشهر المقبل في الدور التمهيدي الثاني للنسخة التاسعة عشرة من البطولة الكونفدرالية الأفريقية.