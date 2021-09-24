شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم على: جئنا لتحقيق بطولة للنادى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الحليم على، مدير الكرة الجديد بالنادي المصرى، إنه تولى مهام عمله كمدير للكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالتعاون مع الجهاز الفني بقيادة التونسي معين الشعباني، واللاعبين الجديد بالفريق.

وأضاف عبد الحليم على، أنه على الإعلام المصري بأكمله مساندة النادي المصري؛ لأنه مقبل على بطولات عديدة، وسيمثل مصر في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد "عبد الحليم"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي المصري بأحد الفنادق الكبرى ببورسعيد، أن النادي المصري تاريخ كبير ولديه جماهير كبيرة، وأنه سعيد وهو معهم.

كان مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، قد أعلن عن الجهاز الفني الجديد بقيادة التونسي معين الشعباني - مديرًا فنيًا، عبد الحليم علي - مدير الكرة، ومجدي تراوي مدربًا عامًا، سيف داود والسعيد إبراهيم مدربًا مساعدًا، حسن نصر مدربًا لحراس المرمى، والدكتور مجدي الألفي طبيبًا للفريق.

وتم في المؤتمر الإعلان عن اللاعبين الجدد، وهم: عمرو مرعي وأحمد الشيخ ثنائي بيراميدز، والمهاجم الفلسطيني محمد بلح وأسامة الجزار، لاعب اتحاد كلباء الإماراتي، وإسلام جمال وأحمد علاء ثنائي طلائع الجيش، وإلياس الجلاصي، صانع ألعاب فريق الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، وإسلام المزين، لاعب الحمام مطروح.

يذكر أن فريق المصري يستعد حاليا لملاقاة فريق سلطات الموارد الأوغندي منتصف الشهر المقبل في الدور التمهيدي الثاني للنسخة التاسعة عشرة من البطولة الكونفدرالية الأفريقية.