شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على سموحة بهدف فخر الدين بن يوسف فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى بيراميدز الشوط الأول متقدما على سموحة بهدف نظيف سجله التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 45 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويتكون تشكيل بيراميدز من: شريف إكرامي، علي جبر، أحمد فتحي، أحمد سامي، محمد حمدي، نبيل "دونجا"، إسلام عيسى، رمضان صبحي، عبد الله السعيد، إبراهيم عادل، فخر الدين بن يوسف.

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالى: الهاني سليمان، رحب نبيل، أحمد عيد، خالد عبد الفتاح، محمد شكري، محمد كناريا، عبد ارحمن عامر، محمد حليمو، شريف رضا، داشفا فييرا، أليا سيلا.

ويحلم فريقا سموحة وبيراميدز بمواصلة مشوارهم في كأس مصر للوصول للمباراة النهائية وهو الإنجاز الذى حققه الفريقين في وقت سابق قبل أن يخسر اللقب في النهائي لصالح الزمالك.

ويسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحة لتفادى مفاجأت الكأس والفوز بمباراة الليلة لاسيما بعد الأداء المتميز الذى ظهر به الفريق السكندري في الموسم الأخير للدوري بعدما أنهى المسابقة في المركز الرابع وفشل في حجز بطاقة المشاركة الافريقية التي تم حسمها مبكراً وقبل نهاية الدوري لصالح المصرى البورسعيدى وبيراميدز.

ويتسلح سموحة بالصفقات الجديدة التي تعاقد معها بينما يفتقد المعارين مصطفى فتحى وأحمد عبد القادر اللذان انتهت اعارتهم من الزمالك والأهلى وكذلك حسام حسن الذى انضم لصفوف القلعة الحمراء.

في المقابل تبدو مباراة الليلة هي الظهور الأول لإيهاب جلال مديراً فنياً لبيراميدز بعد توليه المسئولية خلفاً لليونانى جونيس وسوف يسعى للفوز بها لإستكمال مشوار الفريق السماوى في بطولة الكأس متسلحاً بعناصر الخبرة في صفوفه وأبرزهم عبد الله السعيد وأحمد فتحى ورمضان صبحى وشريف إكرامى والوافد الجديد التونسى فخر الدين بن يوسف.