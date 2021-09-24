شكرا لقرائتكم خبر عن مصير كأس مصر حائر بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات مصير بطولة كأس مصر حائرا بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية، فى ظل تضارب موقف الطرفين من مواعيد مباريات كأس مصر المتبقية.

اتحاد الكرة أعلن أمس انطلاق مسابقة الدوري الجديد للقسم الأول فور انتهاء فترة توقف أكتوبر التي تشهد مباراتي مصر مع ليبيا في تصفيات كأس العالم، وما يليها من مباريات لجولة بطولتي الأندية الأفريقية ، فيما قرر الاتحاد المصري تأجيل مباريات كأس مصر بعد الانتهاء من مباراتي دور ال16، على أن تحدد مواعيد مباريات الأدوار التالية للبطولة في وقت لاحق.

يأتي ذلك لإتاحة الفرصة أمام رابطة أندية القسم الأول لبدء المسابقة يومي 25 و26 أكتوبر، لاقامة ثلاث جولات من مسابقة الدوري حتى 5 نوفمبر المقبل بما ينعكس ايجابا على جميع اللاعبين وأيضا إتاحة الفرصة أمام المدير الفني للمنتخب الوطني لاتساع قاعدة اختيار اللاعبين الذين سيتم ضمهم إلى المنتخب الوطني.

فى المقابل، استقرت رابطة الأندية على الانتهاء من كأس مصر فى شهر أكتوبر المقبل وتحديدا قبل انطلاق الدورى الجديد سواء نهاية أكتوبر أو أول نوفمبر المقبل، وهو ما يجعل مصير مباريات كأس مصر المتبقية أمرا غامضا.