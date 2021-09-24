شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن الزى الجديد لفريق المصرى خلال تقديم الصفقات.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو النادي المصري البورسعيدي عن الزي الجديد لفريق كرة القدم الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل 20222021 وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالنادي اليوم الجمعة، للإعلان عن تشكيل الجهاز الفني، والصفقات الجديدة التي تم تدعيم بها الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويتكون الجهاز الفني للنادي المصري، من التونسي معين الشعباني، مديرًا فنيًا..عبد الحليم علي، مديرًا للكرة، التونسي مجدي تراوري. مدربًا عامًا.. سيف داود، مدربًا مساعدًا، سعيد إبراهيم، مدربًا مساعدًا، حسن نصر، مدربًا لحراس المرمى، الدكتور مجدي الألفي، طبيبًا للفريق، مخطط أحمال، صفي الدين عزوز، محلل أداء، عمر عبدالله درويش.

ودعم الفريق صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من إسلام جمال مدافع طلائع الجيش، أحمد علاء مدافع الأهلي، أسامة الجزار، لاعب خط وسط اتحاد كلباء الإماراتي، أحمد الشيخ وعمرو مرعي، لاعبا نادي بيراميدز، والمهاجم الفلسطيني محمد بلح، وإسلام المزين، مدافع الحمام المطروحي والياس الجلاصي لاعب خط وسط الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.



