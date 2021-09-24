تعرف على تشكيل بيراميدز في مواجهة سموحة بالكأس

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سموحة في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر على استاد السويس.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - ناصر منسي - أحمد توفيق - محمود وادي - إبراهيم حسن - أسامة جلال - محمد الجباس

وخرج من القائمة لأسباب فنية، أحمد دعدور ومحمود صابر.

يواجه فريق سموحة نظيره بيراميدز في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر في مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الكأس.

وتخطى سموحة عقبة دكرنس برباعية دون رد في دور الـ 32 للبطولة، فيما تخطى بيراميدز منافسه العبور بالقليوبية بأربعة أهداف مقابل هدف في نفس الدور.

ويحلم فريقا سموحة وبيراميدز بمواصلة مشوارهم في كأس مصر للوصول للمباراة النهائية وهو الإنجاز الذى حققه الفريقين في وقت سابق قبل أن يخسر اللقب في النهائي لصالح الزمالك.