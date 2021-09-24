كيروش وجهاز المنتخب يتابعون مباراة بيراميدز وسموحة

القاهرة - سامية سيد - يتواجد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في ملعب السويس الجديد لمتابعة مباراة بيراميدز وسموحة في كأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع سموحة بملعب السويس في إطار مواجهات دور الستة عشر من البطولة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية.

وتواجد جهاز المنتخب الذي يضم كيروش وجهازه المعاون الذي يضم وائل جمعة مدير المنتخب. وضياء السيد المدرب العام، ومحمد شوقي مدرب الفريق، وعصام الحضري مدرب حراس المرمى.

ويستعد المنتخب لإعلان قائمته يوم الأحد المقبل استعدادا لخوض مباراة ليبيريا الودية ومواجهتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

يواجه فريق سموحة نظيره بيراميدز في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر في مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الكأس.

وتخطى سموحة عقبة دكرنس برباعية دون رد في دور الـ32 للبطولة، فيما تخطى بيراميدز منافسه العبور بالقليوبية بأربعة أهداف مقابل هدف في نفس الدور.

ويحلم فريقا سموحة وبيراميدز بمواصلة مشوارهم في كأس مصر للوصول للمباراة النهائية وهو الإنجاز الذى حققه الفريقين في وقت سابق قبل أن يخسر اللقب في النهائي لصالح الزمالك.