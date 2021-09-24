شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الزمالك يهنئون كارتيرون بتجديد عقده مع القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المران المسائي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الجمعة على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب خلال معسكر الفريق الحالي، بتدريبات الإطالات تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات الجري حول الملعب قبل بدء التدريبات الفنية وخوض التقسيمة الجماعية في مران اليوم،كماحرص اللاعبون على تهنئة كارتيرون بتجديد عقده قبل انطلاق التدريب المسائي بملعب فندق إقامة الفريق بمعسكر برج العرب.

وعقد المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب، حرص خلالها على شرح بعض الأمور الفنية والخططية لتنفيذها،ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

وأعرب كارتيرون عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم، موجها الشكر لحسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، على حله للمشاكل التي تواجه الفريق بسرعة.

وأضاف المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك، " تلقيت عروضا عديدة في الفترة الماضية من أندية خارجية، ولكنني فضلت الاستمرار مع الزمالك.. وطموحاتي كبيرة مع الفريق لتحقيق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة".

كما شدد كارتيرون على أن اجتماعاته مستمرة مع الكابتن حسين لبيب، مشيرا إلى أن مفاوضات التجديد تمت بكل ود لرغبة الطرفين، موضحا أن الأمر لم يستغرق أي وقت في ظل ترحيبه بالاستمرار مع الزمالك لفترة أطول.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة النادي الأبيض قد أعلنت اليوم عن تجديد التعاقد مع كارتيرون المدير الفني للفريق لثلاثة مواسم مقبلة، بعد حصول الفرنسي مع الفريق على بطولة الدوري الممتاز بالموسم المنقضي.