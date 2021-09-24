شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات منفردة مع موسيمانى في معسكر الاهلى لشرح أخطاء كل لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، جلسات مكثفة مع كل لاعب بفريقه بشكل منفرد للحديث عن الأخطاء فى مباراة طلائع الجيش وتصحيحها فى الفترة المقبلة.

وكلف موسيمانى، جهازه المعاون بتحضير فيديوهات قصيرة تلخص أخطاء كل لاعب على حد سواء فى التمركز بالنسبة للمدافعين أوحتى التسلم والتسليم وخلق المساحات للمهاجمين ضمن خطة تصحيح اوضاع الفريق قبل مواجهة إنبى.

ويخصص الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى جانب من مران الليلة لتدريب لاعبيه على ركلات الترجيح خوفًا من اللجوء لها فى مواجهة إنبي المقرر لها السابعة مساء غدٍ السبت ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الإسكندرية، وأهدر لاعبو الأهلى ثلاث ركلات ترجيح عن طريق محمد مجدى أفشة ومحمد شريف وبدر بانون فى موقعة طلائع الجيش الأخيرة كانت سببًا فى خسارة المارد الأحمر لبطولة السوبر.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة السوبر المصري، وكانت سببًا في خسارة اللقب من حيث بناء الهجمة والتمركز والانتشار داخل الملعب وتنويع طرق اللعب ومحاولة التحرك بدون كرة واللعب على استغلال الثغرات الموجودة في صفوف الفريق المنافس.