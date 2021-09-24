شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم صلاح يخضع للكشف الطبي في غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع إبراهيم صلاح لاعب فريق المقاولون العرب، للكشف الطبي يوم الأحد المقبل فى نادى غزل المحلة استعدادا للانضمام إلى الفريق المحلاوى بالانتقالات الصيفيه الحالية.

وعقد إبراهيم صلاح جلسة مع مسئولي غزل المحلة للاتفاق على تفاصيل التعاقد عقب موافقة محمد عودة المدير الفني على أنضمام اللاعب .

ويسعى الفريق الذي تولى تدريبه المدرب محمد عودة لمزيد من الصفقات في المرحلة القادمة، بعد مشاورات جرت بين عودة واللجنة الفنية للتعاقدات لنادي الغزل، التي تضم الكابتن عمر عبد الله والكابتن خالد كرم والمدير الرياضي للنادي الكابتن صابر عيد، تحت إشراف رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم المهندس علي العباسي.

وجاءت قائمة صفقات غزل المحلة الجديدة كالتالى:-

1 ) أبراهيما كونيه قادما من طلائع الجيش ( موسمين )

2 ) محمد بازوكا من الإنتاج الحربي مدة التعاقد ( موسمين )

️3) السيد الشبراوي قادما من الإنتاج الحربي ( موسمين )

4) محمود جمال ( الحضري ) من بني سويف ( 3 مواسم )

5 ) مصطفى العش من شباب كوم حماده ( 5 مواسم )

6 ) أحمد السيد قادم من الاهلي 99 "أعارة لمدة موسم "

7 ) وليد مصطفى قادم من الاهلي 99 "أعارة لمدة موسم "

️8 ) خالد سامي قادم من فريق حرس الحدود ( موسمين )

9 ) أمير إسماعيل قادم من فريق بيلا ( 5 مواسم )