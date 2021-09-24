شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يقدم معين الشعبانى والصفقات الجديدة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، التونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق البورسعيدي والصفقات الجديدة خلال مؤتمراً صحفياً، ويكشف مجلس إدارة النادي عن بعض المفاجأت لجماهير بورسعيد أثناء المؤتمر.

وكان النادي المصري البورسعيدي قد تعاقد مع كل من، أحمد علاء، وأحمد الشيخ، وعمرو مرعي، والفلسطيني محمد بلح، والتونسي أيمن الجلاصي، وإسلام المزين، وإسلام جمال، وأسامة الجزار.

ويضم الجهاز المعاون لـ “الشعباني” كل من:

عبد الحليم على مدير كرة

مجدي تراوي مدربا عاما

سيف داود والسعيد إبراهيم مدربين

حسن نصر مدرب حراس مرمى

مجدي الألفي رئيس الجهاز الطبي

محمود جابر المدير الإداري.