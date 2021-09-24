شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات السلة يفوز على أنجولا للمرة الثانية في التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب المصري لكرة السلة سيدات، فى الفوز على منتخب أنجولا في لقاء ترتيب المراكز من الخامس للثامن عصر اليوم الجمعة ، حيث تمكن منتخب الفراعنة من تحقيق بطاقة التأهل للدور الأخير لحسم المراكز الخامس والسادس بالفوز على منتخب أنجولا بنتيجة 82-76.

وانتهى الربع الأول لصالح منتخب مصر بنتيجة 17 – 13 قبل أن ينتهي الربع الثاني والشوط الأول بنتيجة 39-31 لصالح الفراعنة ، أما الربع الثالث فانتهى فاستمر تقدم منتخب مصر وانتهى بنتيجة 57-53 قبل أن يحسم المنتخب المصري اللقاء لصالحه بالفوز بنتيجة 82-76.

ويعد هذا الفوز هو الثاني في تاريخ مصر على حساب منتخب أنجولا بعد أن نجح المنتخب المصري في الفوز على نظيره الأنجولي في 2015.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره موزمبيق في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة غدًا السبت للعب على المراكز الخامس والسادس.

جدير بالذكر أن منتخب مصر حقق في النسخة الماضية من بطولة إفريقيا المركز السابع تحت قيادة إيهاب الألفي المدير الفني الحالي للفراعنة.