شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل سموحة أمام بيراميدز فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، التشكيل الرسمى لفريقه لمواجهة بيراميدز التى تنطلق بعد قليل فى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر على استاد السويس.
ويتكون تشكيل سموحة من: الهاني سليمان، رحب نبيل، أحمد عيد، خالد عبد الفتاح، محمد شكري، محمد كناريا، عبد الرحمن عامر، محمد حليمو، شريف رضا، داشفا فييرا، أليا سيلا.
فيما يتكون تشكيل بيراميدز من: شريف إكرامي، علي جبر، أحمد فتحي، أحمد سامي، محمد حمدي، نبيل "دونجا"، إسلام عيسى، رمضان صبحي، عبد الله السعيد، إبراهيم عادل، فخر الدين بن يوسف.
وتخطى سموحة عقبة دكرنس برباعية دون رد في دور الـ 32 للبطولة، فيما تخطى بيراميدز منافسه العبور بالقليوبية بأربعة أهداف مقابل هدف في نفس الدور.
ويأمل فريقا سموحة وبيراميدز بمواصلة مشوارهم في كأس مصر للوصول للمباراة النهائية وهو الإنجاز الذى حققه الفريقين في وقت سابق قبل أن يخسر اللقب في النهائي لصالح الزمالك.