شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل سموحة أمام بيراميدز فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، التشكيل الرسمى لفريقه لمواجهة بيراميدز التى تنطلق بعد قليل فى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر على استاد السويس.

ويتكون تشكيل سموحة من: الهاني سليمان، رحب نبيل، أحمد عيد، خالد عبد الفتاح، محمد شكري، محمد كناريا، عبد الرحمن عامر، محمد حليمو، شريف رضا، داشفا فييرا، أليا سيلا.