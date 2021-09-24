شكرا لقرائتكم خبر عن ركلات الترجيح مع الاهلى "كثير من الافراح وقليل من الاحزان" بعد ضياع السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الصدمة تسيطر على جماهير الأهلى إثر خسارة فريق الكرة لبطولة السوبر للمرة الثانية على التوالى والثالثة فى تاريخ القلعة الحمراء عن طريق ركلات الترجيح بعد الخسارة من طلائع الجيش 3-2 ليتوج الأخير باللقب الاول فى تاريخه على حساب كتيبة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

وعلى مدار تاريخ الأهلي محليًا وقاريًا استطاع الفريق تحقيق 9 ألقاب بركلات الترجيح، قبل أن يظفر ببرونزية العالم على أثرها فيما خسر 5 بطولات محلية وأفريقية عن طريق ركلات الترجيح وهو مانستعرضه فى السطور التالية..

"لحظات الفرحة" للأهلى مع ركلات الترجيح

البداية كانت في نهائي كأس مصر موسم 1980-1981 والتفوق على المقاولون العرب وتحقيق اللقب.

وفي 1984 استطاع الأهلي عناق بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس للمرة الأولى في تاريخه عبر ركلات الحظ على حساب كانون ياوندي الكاميروني.

من جديد تبتسم ركلات الترجيح للأهلي وتمنحه لقباً على حساب الإسماعيلي في نهائي كأس مصر موسم 2002-2003، ثم يحصد السوبر المصري في 2003 بواسطتها مجدداً في القمة أمام الزمالك.

ويحقق الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الإسماعيلي بركلات الترجيح في 2007 في ظل تعملق الحارس عصام الحضري.

ويحصد الأهلي لقب السوبر الأفريقي مرتين في 2006 و2007 بفضل ركلات الترجيح، وذلك على حساب كل من الجيش الملكي المغربي والنجم الساحلي التونسي على الترتيب.

وينال الأهلي بطولة السوبر المصري عقب ماراثون ركلات الترجيح أمام الزمالك في عام 2014.

ويحقق الأهلي لقب كأس مصر موسم 2019-2020 على حساب الطلائع بعد تألق حارسه محمد الشناوي وتكفل القائم والعارضة بالتصدي لركلتين .

ويحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية 2020 على حساب بالميراس البرازيلي اثر ركلات الترجيح، ليكون أول فريق عربي وأفريقي يحقق ميداليتين عبر تاريخ مشاركاته بالمونديال.

"لحظات الحزن" للأهلى مع ركلات الترجيح

خلال السنوات الأخيرة، خسر الأهلي 3 مواجهات سوبر، سواء على المستوى الإفريقي أو المحلي، بركلات الترجيح، ففي عام 2015، خسر الأهلي أمام وفاق سطيف بركلات الترجيح بنتيجة (6-5)، في السوبر الإفريقي.

وفي موسم (2015- 2016)، خسر الأهلي بطولة السوبر المصري أمام الزمالك، بركلات الترجيح بنتيجة (3-1).

ثم خسر الأهلي أمام الزمالك، في لقاء السوبر المصري الأخير، الذي جمع الفريقين بالإمارات، بركلات الترجيح بنتيجة (4-3).

وتلقى النادى الأهلى خسارة فى نهائى كاس مصر امام حرس الحدود عام ٢٠١٠ بركلات الترجيح، ومؤخراً خسر السوبر أمام الطلائع 3-2 بركلات الترجيح

يُذكر أن خسارة السوبر جاءت لتكتب أول مباراة نهائية يخسرها المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، واللقب الثاني بشكل عام بعد خسارة بطولة الدوري المصري في الموسم الماضي.