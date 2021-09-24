شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يوجه رسالة خاصة لـ"بن شرقى" فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، على تهنئة زميله المغربى أشرف بن شرقي بعيد ميلاده الـ27، ونشر زيزو عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له برفقة بن شرقي، وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد يا أخي".

ويحتفل المغربى أشرف بن شرقى، نجم الزمالك، اليوم، بعيد ميلاده الـ27 فهو من مواليد 24 سبتمبر 1994، بن شرقى تألق بشكل كبير للغاية برفقة الفارس الأبيض، وخطف قلوب العشاق والمحبين ولقبوه بـ"الساحر" أو "بن قلبى"، ويعيش المغربى أزهى فتراته مع القلعة البيضاء حيث يعتبر الورقة الرابحة فى تتويج الأبيض بعدة بطولات مؤخرًا.

بدأ بن شرقى رحلته مع الساحرة المستديرة بنادى المغرب الفاسى، واستطاع أن يخطف أنظار إدارة الوداد، فتم التعاقد معه، ليكون أحد أعمدة وداد الأمة.

لعب فى صفوف الوداد وتمكن من صناعة الفارق، إذ توج مع الفريق بدورى أبطال أفريقيا على حساب الأهلى، وبعدها رحل إلى صفوف الهلال السعودي.

لم تكن هذه التجربة ناجحة، ليخرج بعدها على سبيل الإعارة إلى صفوف فريق لانس الفرنسي، وبعدها انتقل إلى نادى الزمالك مطلع هذا الموسم، استطاع بموهبته ومهارته أن يخطف قلوب مشجعى الزمالك، فقدم أداءً رائعًا منذ أن لمست قدماه القلعة البيضاء.

ديبالا العرب كما يحب أن يطلق عليه، منذ أن وقع على عقود الانضمام للزمالك وهو فى حالة فنية رائعة، إذ ساهم مع الفارس الأبيض فى تحقيق الألقاب، والفوز بأصعب المباريات.

أشرف بن شرقى حصل على 7 بطولات فى مشواره القصير الذى يمتد لما يقرب من 6 مواسم فقط فى كرة القدم، إلا أنه نجح وباقتدار فى وضع اسمه بين الكبار داخل القارة السمراء لاسيما بعد رحلته مع الزمالك.