شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. غزل المحلة يفوز على المنصورة وديا بهدف "كونية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة بقيادة محمد عودة الفوز على المنصورة في المبارة الودية التي جمعت الفريقين منذ قليل على ملعب المحلة بهدف مقابل لا شيء ضمن الاستعدادات لبطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء هدف فريق غزل المحلة عن طريق اللاعب إبراهيما كونيه ، وقام محمد عودة المدير الفني للفريق بإشراك بعض اللاعبين الافارقة للوقوف على مستواهم والاستقرار على التعاقد معهم .

وشهدت المباراة أيضا حضور عدد كبير من الجمهور بمدرجات ستاد المحلة لمتابعة المباراة ومساندة لاعبى الفريق و الجهاز الفني قبل بداية الموسم الجديد .

وأعلن نادي غزل المحلة عن تنصيب محمد عودة، مديرا فنيا للفريق، خلفا لخالد عيد الذي تمت إقالته ، وجاء التشكيل للجهاز الفني كالتالي: محمد عودة مديرًا فنيًّا، وطلعت محرم مدرب وممدوح عبد الحي مدرب ومحمد يونس مدرب حراس المرمى ومحمد مصطفى فرج مساعد مدرب ومحلل أداء وطه السيد مدير إدارى والجهاز الطبى ودكتور خالد الجميزي طبيب الفريق ومحمد عمر.















































