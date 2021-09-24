شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الجزيرة فى رابع جولات دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الجزيرة بنتيجة 41/25 فى إطار رابع جولات دورى محترفي كرة اليد للموسم المحلى الجديد 2021 / 2022 .

ونجح الأهلى والزمالك فى تحقيق الفوز فى أول و ثان جولاتهما قبل مواجهة قمة أمس التى أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وانتهت بفوز الفريق الأبيض 32-27 ليخطف الصدارة .

وأعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتجديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاثة فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.