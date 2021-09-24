كارتيرون أول مدرب يُجدد له 3 سنوات مع الزمالك (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

سجل المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، اسمه في تاريخ القلعة البيضاء مع الإعلان عن تجديد التعاقد معه اليوم الجمعة.

المدرب صاحب صاحب الـ 51، أصبح أول مدرب أجنبي يُجدد له النادي لمدة 3 سنوات خلال الألفية الجديدة.

الزمالك، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم، نجاح اللجنة التي تُدير ناديه، برئاسة حسين لبيب في تجديد التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لمدة 3 سنوات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

كارتيرون، الذي يستمر عقده الأصلي حتى نهاية الموسم 2021/2022، سبق ودرب الزمالك في فترة أولى توّج خلالها ببطولتي السوبر المصري والأفريقي قبل أن يرحل في تجربة قصيرة لصفوف التعاون السعودي ثم يعود لقيادة الزمالك ويتوّج معه بلقب الدوري عن موسم 2020/2021.

وتعاقد الزمالك خلال الألفية الثالثة مع عدة مدربين أجانب وهم: الألماني أوتوفيستر الذي وقع لصالح النادي في ديسمبر 1999 واستمر حتى يونيه 2002، قبل أن يتعاقد الزمالك مع البرازيلي كارلوس كابرال في يوليو 2002 حتى يوليه 2003 ليخلفه البرتغالي فينجادا الذي تعاقد معه الزمالك في يوليو 2003 واستمر حتى يوليو 2004 قبل أن يتعاقد الزمالك مع الصربي دراجوسلاف ستيبانوفيتش في يوليو 2004 حتى يونيه 2005 ليعود البرازيلي كابرال مرة أخرى في نوفمبر 2004 حتى أبريل 2005.

وتعاقد الزمالك بعد ذلك مع الألماني ثيو بوكير في مايو 2005 ولكنه رحلّ في أغسطس من العام نفسه ثم تعاقد الزمالك مع البرتغالي مانويل كاجودا في يناير 2006 ليستمر حتى نهاية العام ويرحل ويخلفه المدرب الفرنسي الراحل هنري ميشيل الذي جاء للزماك في مطلع عام 2007 واستمر حتى أغسطس من العام نفسه ليخلفه الهولندي رود كرول ولكنه رحل في مايو 2008.

ورحل رود كرول وتعاقد الزمالك مع الألماني هولمان في يوليو 2008 ليرحل في ديسمبر من العام ذاته ثم جاء السويسري ميتشيل دي كاستال في يناير 2009 قبل أن يرحل في أغسطس من العام ذاته ويعود هنري ميشيل ولكنه رحل في نوفمبر من العام ذاته.

وعاد الزمالك للمدرب الأجنبي مرة أخرى في عام 2012 بالتعاقد مع البرتغالي - البرازيلي جورفان فيريرا في شهر أغسطس قبل أن يرحل في يوليو 2013 ثم تعاقد الزمالك مع البرتغالي جيمي باتشيكو في أكتوبر 2014 قبل أن يرحل في ديسمبر من العام ذاته حتى جاء مواطنه جوسفالدو فيريرا في فبراير 2015 قبل أن يرحل في نوفمبر 2015.

وعاد الزمالك بعد فيريرا للمدرة البرازيليلة بالتعاقد مع ماركوس باكيتا في ديسمر 2015 ولكنه رحل في يناير 2016 قبل أن يتعاقد الزمالك مع الاسكتلندي أليكس ماكليش في فبريرا 2016 حتى مايو من العام ذاته ليعتمد النادي على المدرب المصري قبل أن يعود للمدرسة البرتغالية في أبريل 2014 عبر بوابة إيناسيو ولكنه رحل في يوليو من العم ذاته ثم تعاقد الزمالك مع المونتنجري نيبوشا في أغسطس 2017 ولكنه رحل في يناير 2018.

وعاد الزمالك للمدرب المصري حتى تعاقد مع السويسري كريستان جروس في يوليو 2018 حتى مايو 2019 ثم الصربي ميتشو في أغسطس 2019 ولكنه رحلّ في ديسمبر ليخلفه الفرنسي باتريس كارتيرون ولكنه رحل في سبتمبر 2020 ليعيد الزمالك البرتغالي جايمي باتشيكو في سبتمبر 2020 ولكنه استغى عنه في مارس 2021 ليُعيد كارتيرون مرة أخرى.