مصدر لـ"الخليج 365": بيرسي تاو يعود لتدريبات الأهلي بعد 14 يوماً

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اقترب الجنوب إفريقي بيرسي تاو من الانتظام في تدريبات النادي الأهلي مع اقتراب شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً خلال مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" إن بيرسي تاو سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد 14 يوماً بحد أقصى بعد أن شهدت حالته تحسناً كبيراً.

وأضاف المصدر أن اللاعب خضع لفحص طبي بعد تعرضه لمزق في العضلة الضامة، ليواصل بعد ذلك برنامجه التأهيلي.

الأهلي أرسل ملفاً كاملاً بحالة اللاعب إلى اتحاد جنوب إفريقيا، مع الإشارة إلى صعوبة بيرسي تاو للحاق بمعسكر منتخب بلاده في أكتوبر القادم.