مصدر بالأهلي لمصراوي: محاولات لتجهيز طاهر لمواجهة انبي وصعوبة موقف الشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

يبذل الجهاز الطبي للأهلي جهوداً كبيرة لتجهيز طاهر محمد طاهر الجناح الأيسر بالفريق لمواجهة انبي المقرر لها مساء غد السبت في دور الــ16 لكأس مصر، فيما أصبح موقف حسين الشحات من اللحاق بالمباراة صعب للغاية.

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي أن طاهر محمد طاهر أشتكي من إجهاد عضلي ويخضع لبرنامج تأهيلي في محاولة أخيرة لتجهيزه لخوض مواجهة انبي مساء غدا.

وأضاف:" فرص لحاق طاهر بمباراة الغد صعبة للغاية ولكنها ليست مستحيله وقد يستجيب لجلسات التأهيل ويكون قادراً على خوض اللقاء ووقتها سيكون الأمر للجهاز الفني".

وأوضح أن حسين الشحات الجناح الأيمن يعاني من إجهاد في العضلة الضامة وهناك صعوبة في لحاقه بمباراة الغد هو الآخر.

وشدد المصدر ان موسيماني يركز على تجهيز لويس ميكسيوني القادم من سيمبا ومحمود "كهربا" لخوض المباراة بجانب تواجد أحمد عبدالقادر وعمار حمدي الذي يمكن توظيفهما في مركزي الجناح حال غياب الشحات وطاهر عن المباراة.