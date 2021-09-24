اتحاد الكرة يعلن: مباراة مصر وليبيا في تصفيات المونديال بدون جمهور

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت اللجنة المؤقتة التي تدير شئون اتحاد الكرة عن تلقيها خطاباً من الجهات الأمنية يفيد بإقامة مباراة منتخب مصر وليبيا يوم 8 أكتوبر المقبل، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022 بستاد برج العرب، بدون جماهير.

وكانت اللجنة قد طلبت من الجهات الأمنية السماح للجماهير بحضور مباراة ليبيا، قبل أن تتلقى الجبلاية خطاباً بالتأكيد على إقامة المباراة بدون جماهير.

وفي سياق آخر، استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة مدربه الجديد كارلوس كيروش، على ضم مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي لقائمة المنتخب النهائية لمباراتىّ ليبيا فى تصفيات كأس العالم، والتي سيتم اعلانها الأحد المقبل.

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد حدد يوم 26 سبتمبر الجاري موعداً لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

وتقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 سبتمبر حتى يتمكن الفريق من آداء مباراة ودية يوم 30 سبتمبر ، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر بعد الحصول على راحة يوم الأول من أكتوبر، ليستمر المعسكر حتى خوض مباراتيّ ليبيا.

وفي وقت سابق، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في التاسعة مساء يوم 8 أكتوبر المقبل، كما قرر اقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة في بني غازي في التاسعة مساءً (الثامنة بتوقيت ليبيا) يوم 11 أكتوبر .

وأتم الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقه مع الاتحاد الليبيري على اقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين يوم 30 سبتمبر الحالي وحدد لها التاسعة مساءً في ستاد الجيش ببرج العرب المقرر أن يشهد أيضا مباراة ليبيا.