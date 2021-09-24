موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر.. والقناة الناقلة.. و4 تغييرات في تشكيل المارد الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، نظيره إنبي، في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ويدخل الأهلي اللقاء، متأثرا بخسارته كأس السوبر المصري منذ أيام على يد طلائع الجيش بركلات الترجيح.

يدخل الأهلي المباراة، بهدف لا بديل عن الفوز للحفاظ على لقبه في مشواره الصعب.

كما يدخل إنبي المباراة لاستغلال الحالة التي يمر بها الأهلي مؤخرًا وخطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم.

ومن المتوقع أن يجري بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي 4 تغييرات بالتشكيل، حيث سيشارك بدر بانون بدلا من ياسر إبراهيم، وديانج بدلا من حمدي فتحي، وميكيسوني على حساب طاهر محمد طاهر، وصلاح محسن لتعويض غياب حسين الشحات المصاب.

وسيكون التشكيل كالتالي:

الشناوي

معلول، بدر بانون، أيمن اشرف، أكرم توفيق

السولية، ديانج، قفشة، ميكيسوني، صلاح محسن

الهجوم: محمد شريف

القناة الناقلة

تذاع مباريات الدوري المصري وكأس مصر على قنوات أون سبورت، وستذاع مباراة الأهلي وإنبي على شاشتها.