بطولة ألمانيا: لايبزيغ الجريح يخسر لاعب وسطه أولمو لعدّة أسابيع

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لايبزيغ (ألمانيا): أكّد نادي لايبزيغ الألماني أنّ لاعب وسطه الإسباني داني أولمو تعرّض لإصابة في الفخذ ستبعده عن مباراة بلاده ضمن الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية أمام إيطاليا مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وذكر مدرّب لايبزيغ جيسي مارش أنّ أولمو البالغ 23 عامًا واجه "تمزّقاً طفيفاً في الألياف العضلية"، ما سيبعده عن ملاعب كرة القدم لبضعة أسابيع، بما فيها المباراة أمام هرتا برلين ضمن الدوري الألماني السبت، إضافة إلى مواجهة كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وقال المدرّب الأميركي عن إصابة أولمو "ليست جيدة، لكنها ليست سيئة كثيرًا أيضًا".

سيغيب لاعب الوسط المهاجم عن مباراة منتخب بلاده أمام إيطاليا في الدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية في 6 تشرين الأول/نوفمبر المقبل.

ضغط متصاعد

ويواجه مارش ضغطًا متصاعدًا بعدما مني فريقه بثلاث هزائم مقابل تعادل واحد في المراحل الخمس الأولى من البوندسليغا هذا الموسم، إضافة إلى خسارته الكبيرة أمام مانشستر سيتي الإنكليزي 3-6 في المسابقة القارية الأم.

وتابع مارش قبيل ثلاث مباريات متتالية على أرض فريقه بمواجهة هرتا برلين، كلوب بروج وبوخوم "لا شك أنّ هذا الأسبوع في غاية الأهمية".

وأضاف "خوض ثلاث مباريات على أرضنا أمر مهم جدًّا. ينصب تركيزنا بنسبة مئة بالمئة على هيرتا. الأمر الأهم هو تحقيق النتائج. ليس هناك من هلع داخل المجموعة".

وقال مارش عن التعادل الأخير أمام كولن 1-1 الأحد الماضي بأنّها "خطوة في الإتجاه الصحيح" مضيفًا "نحن في مرحلة الآن حيث أنّ بضع نتائج جيدة ستفيدنا كثيرًا".