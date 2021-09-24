شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يستغنى عن لاعب الإسماعيلى بعد التعاقد معه بأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر نادى القناة فسخ تعاقده مع إبراهيم أبو اليزيد مدافع النادى الإسماعيلى السابق بعد التعاقد معه منذ أسبوع بسبب خلافات بين الطرفين، ونجح نادي القناة في التعاقد مع إبراهيم أبو اليزيد لاعب النادي الإسماعيلي في صفقة انتقال حر بعدما قررت اللجنة الفنية للدراويش رفع اسم اللاعب من القائمة الأولي للفريق الأصفر استعدادًا للموسم الجديد.

عقد طلعت يوسف، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، اجتماعًا مع لاعبى فريقه فى مستهل رحلته مع الدراويش، لشرح خطة المرحلة المقبلة والتأكيد على أهمية عدم التهاون فى التدريبات، وقال طلعت يوسف للاعبين إن شعاره هو الالتزام ولن يتنازل عنه ولن يقبل بالتهاون به من أى لاعب مهما كان اسمه بالفريق، مشددًا على أن الالتزام بتعليمات الجهاز الفنى سيكون تأشيرة مرور أى لاعب للتشكيل الأساسى بالموسم الجديد سواء تعليمات فنية أو حتى خارج الملعب، محذراً من خطورة الاستهانة فى تنفيذ ما جاء فى هذا الاجتماع طوال الموسم.

واستقر طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دخول فريقه معسكرا مغلقا بالإسكندرية فى الفترة من 26 سبتمبر حتى 12 أكتوبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، وذلك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.