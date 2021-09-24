شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يجتمع بجهازه فى اتحاد الكرة لمناقشة استعدادات مباراتى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، اجتماعا ظهر اليوم برئاسة كارلوس كيروش المدير الفني للفريق بحضور جميع الأعضاء، حيث تم استعراض الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق الذي ينطلق يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للقائي منتخب ليبيا في تصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم يومي 8 و11 أكتوبر المقبل ويسبقهما لقاء ليبيريا الودي يوم الخميس المقبل.

كما قام كارلوس كيروش بشرح وافي لأهمية المرحلة المقبلة من أجل تحقيق هدف واحد وهو الفوز للتأهل إلى نهائيات كأس العالم.