شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يجتمع بجهازه فى اتحاد الكرة لمناقشة استعدادات مباراتى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، اجتماعا ظهر اليوم برئاسة كارلوس كيروش المدير الفني للفريق بحضور جميع الأعضاء، حيث تم استعراض الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق الذي ينطلق يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للقائي منتخب ليبيا في تصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم يومي 8 و11 أكتوبر المقبل ويسبقهما لقاء ليبيريا الودي يوم الخميس المقبل.
كما قام كارلوس كيروش بشرح وافي لأهمية المرحلة المقبلة من أجل تحقيق هدف واحد وهو الفوز للتأهل إلى نهائيات كأس العالم.
وحدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.
كما تقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 سبتمبر حتى يتمكن الفريق من آداء مباراة ودية يوم 30 سبتمبر ، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر بعد الحصول على راحة يوم الأول من أكتوبر ، ليستمر المعسكر حتى آداء مباراتي ليبيا.
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اقامة مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في التاسعة مساء يوم 8 أكتوبر المقبل، كما قرر اقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة في بني غازي في التاسعة مساءً ( الثامنة في ليبيا ) يوم 11 أكتوبر.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أتم اتفاقه مع الاتحاد الليبيري على اقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين يوم 30 سبتمبر الحالي وحدد لها التاسعة مساءً في ستاد الجيش ببرج العرب المقرر أن يشهد أيضا مباراة ليبيا.