شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. مشوار كارتيرون مع الزمالك بعد تمديد عقده 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب فى تمديد التعاقد مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لثلاثة مواسم قادمة، بعد حصول المدرب الفرنسى مع الفريق على بطولة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى، وجاء ذلك فى إطار سعى اللجنة لفرض نوع من الاستقرار الفنى على الفريق فى المرحلة المقبلة لحصد مزيد من البطولات، لاسيما وأن النادى يأمل فى الفوز ببطولة دورى أبطال إفريقيا فى نسختها القادمة، ومن ثم التأهل لكأس العالم للأندية مع الاحتفاظ بدرع المسابقة المحلية.

وتوج الفرنسى باتريس كارتيرون، مع الزمالك، فى ولايته التدريبية الثانية مع الأبيض، بلقب الدورى الـ 13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، بعدما ساهم مع اللاعبين فى تحقيق حلم الجماهير وانتزاع اللقب رسميًا قبل انتهاء المسابقة المحلية بجولة واحدة، حيث تصدر فرسان ميت عقبة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 79 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 73 نقطة، حيث خاض الأبيض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبين 60 هدفًا واستقبل 70 هدفًا، ليصبح أول مدرب فرنسى يُتوج باللقب مع الزمالك.

بات الفرنسى باتريس كارتيرون أول مدرب فرنسى يتوج بلقب الدورى الممتاز، كما أنه أصبح المدرب الـ 11 المتوج باللقب المحلى من بين مدربى القلعة البيضاء، والمدرب الأجنبى الـ 8 فى تاريخ قلعة ميت عقبة.

ويعد لقب الدورى هو اللقب الثالث للمدرب الفرنسى باتريس كارتيرون مع القلعة البيضاء، بعدما نجح فى تحقيق السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى 3/1، والسوبر المحلى على حساب الأهلى بركلات الترجيح فى ولايته الأولى.

- مشوار كارتيرون مع الزمالك فى الولاية الثانية

تولى كارتيرون قيادة الزمالك فى الولاية الثانية منذ يوم 12 مارس الماضى، وحتى الآن، وقاد الفريق فى 20 مباراة بمسابقة الدورى الممتاز، حقق خلالهم الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وهُزم فى مباراة، وسجل معه اللاعبين 38 هدفًا واستقبلت شباك الأبيض معه 15 هدفًا.

فيما قاد الزمالك فى 3 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا حقق الفوز فى مباراتين وهُزم فى مباراة وسجل معه اللاعبين 6 أهداف واستقبل معه هدفين، كما قاد الأبيض فى 3 مباريات بكأس مصر، حقق خلالهم الفوز جميعًا وسجل معه اللاعبين 6 أهداف واستقبل هدفًا.

- مشوار كارتيرون مع الزمالك فى الولاية الأولى

سبق وأن تولى كارتيرون قيادة الزمالك فى الفترة من 3 ديسمبر 2019 حتى 15 سبتمبر 2020 أى لمدة 287 يومًا، وشهدت ولايته للأبيض فى 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات أخرى، فيما سجل معه اللاعبين 49 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، وشهدت تحققيه لبطولتى السوبر المصرى والسوبر الإفريقى.