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ممر شرفى احتفالاً بـ بن شرقى وتدريبات خاصة لحراس المرمى فى مران الزمالك.. صور

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القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبه الصباحى على ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر الحالى ببرج العرب، حيث ركز الجهاز الفنى للفريق الأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على الجانب البدنى، استعدادًا لخوض مباراة توسكر الكينى، المقرر إقامتها أحد يومى 15 أو 16 من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

أدى لاعبو الزمالك تدريبات الإطالات والجرى حول الملعب لمدة 30 دقيقة تحت إشراف الجهاز الفنى، ومن المقرر، أن يخوض الفريق تدريبه المسائى فى الرابعة والنصف عصر اليوم.

فيما حرص لاعبو فريق الزمالك على الاحتفال بالمغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، الذى يحل اليوم ذكرى ميلاده حيث إنه من مواليد 24 سبتمبر 1994، حيث قام لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني للفريق بتنظيم ممر شرفى لأشرف بن شرقى خلال التدريب للاحتفال بعيد ميلاده السابع والعشرين اليوم.

وشهد المران تدريبات بدنية وخططية للاعبين بجانب تدريبات خاصة لحراس المرمى، حيث ظهر الجدية على اللاعبين استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وتوج الزمالك، ببطولة الدورى الممتاز، ليشارك فى النسخة المقبلة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث حصد الأبيض اللقب المحلى للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.

ابو جبل في مران الزمالك
ابو جبل في مران الزمالك

 

ابو جبل
ابو جبل

 

اشرف بن شرقي في مران الزمالك
اشرف بن شرقي في مران الزمالك

 

اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي

 

الونش
الونش

 

تدريب الحراس
تدريب الحراس

 

تدريب الزمالك اليوم
تدريب الزمالك اليوم

 

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك

 

تدريب حراس مرمى الزمالك
تدريب حراس مرمى الزمالك

 

تدريب
تدريب

 

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك

 

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات

 

جانب من المران
جانب من المران

 

جانب من مران الزمالك
جانب من مران الزمالك

 

جانب من مران حراس المرمى
جانب من مران حراس المرمى

 

حازم امام
حازم امام

 

حراس مرمى الزمالك
حراس مرمى الزمالك

 

حسام اشرف
حسام اشرف

 

طارق حامد
طارق حامد

 

عبد الله جمعة من مران الزمالك
عبد الله جمعة من مران الزمالك

 

عبد الله جمعة
عبد الله جمعة

 

كارتيرون
كارتيرون

 

لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك

 

محمد عواد
محمد عواد

 

محمود علاء في مران الزمالك
محمود علاء في مران الزمالك

 

مران الزمالك 1
مران الزمالك 1

 

مران الزمالك الجماعي
مران الزمالك الجماعي

 

مران الزمالك اليوم
مران الزمالك اليوم

 

مران الزمالك
مران الزمالك

 

مصطفى فتحي وعمر السعيد
مصطفى فتحي وعمر السعيد

 

ممر شرفى لن شرقى
ممر شرفى لن شرقى

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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