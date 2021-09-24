شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفى احتفالاً بـ بن شرقى وتدريبات خاصة لحراس المرمى فى مران الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبه الصباحى على ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر الحالى ببرج العرب، حيث ركز الجهاز الفنى للفريق الأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على الجانب البدنى، استعدادًا لخوض مباراة توسكر الكينى، المقرر إقامتها أحد يومى 15 أو 16 من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

أدى لاعبو الزمالك تدريبات الإطالات والجرى حول الملعب لمدة 30 دقيقة تحت إشراف الجهاز الفنى، ومن المقرر، أن يخوض الفريق تدريبه المسائى فى الرابعة والنصف عصر اليوم.

فيما حرص لاعبو فريق الزمالك على الاحتفال بالمغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، الذى يحل اليوم ذكرى ميلاده حيث إنه من مواليد 24 سبتمبر 1994، حيث قام لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني للفريق بتنظيم ممر شرفى لأشرف بن شرقى خلال التدريب للاحتفال بعيد ميلاده السابع والعشرين اليوم.

وشهد المران تدريبات بدنية وخططية للاعبين بجانب تدريبات خاصة لحراس المرمى، حيث ظهر الجدية على اللاعبين استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وتوج الزمالك، ببطولة الدورى الممتاز، ليشارك فى النسخة المقبلة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث حصد الأبيض اللقب المحلى للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.



ابو جبل في مران الزمالك



ابو جبل



اشرف بن شرقي في مران الزمالك



اشرف بن شرقي



الونش



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جانب من مران الزمالك



جانب من مران حراس المرمى



حازم امام



حراس مرمى الزمالك



حسام اشرف



طارق حامد



عبد الله جمعة من مران الزمالك



عبد الله جمعة



كارتيرون



لاعبي الزمالك



محمد عواد



محمود علاء في مران الزمالك



مران الزمالك 1



مران الزمالك الجماعي



مران الزمالك اليوم



مران الزمالك



مصطفى فتحي وعمر السعيد