7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الأهلى يضع الرتوش النهائية على تمديد تعاقد التونسى على معلول، و كيروش يجتمع بجهازه المعاون قبل السفر للسويس لحضور مباراة بيراميدز وسموحة.

الأهلى يضع الرتوش النهائية على تمديد تعاقد التونسى على معلول

وضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش النهائية على تجديد عقد الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر لمدة موسمين جديدين بخلاف الموسم الحالي ليستمر اللاعب في صفوف الأهلي حتى 2023، لتنجح الإدارة في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأحمر بعدما سبق ونجحت في تجديد عقد عمرو السولية أحد اللاعبين المهمين في صفوف الفريق الأحمر.

كيروش يجتمع بجهازه المعاون قبل السفر للسويس لحضور مباراة بيراميدز وسموحة

يعقد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اجتماعًا ظهر اليوم قبل السفر إلى السويس لحضور مباراة بيراميدز وسموحة فى دور الـ16 لكأس مصر.

كارتيرون ينصح بن شرقى واوناجم بالتجديد للزمالك فى جلسة خاصة

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع الثنائي المغربي محمد اوناجم واشرف بن شرقي لاعبا الزمالك ، علي هامش المعسكر المقام حاليا في برج العرب بالإسكندرية وطالبهما بالتركيز خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق يمر بمرحلة حرجة بسبب المنع من القيد خلال فترة الانتقالات الحالية.

"جلسة تصوير" لنجوم الطلائع مع كأس السوبر فى أول مران بعد التتويج

يعقد فى الرابعة عصر غداً السبت فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، جلسة تصوير مع كأس السوبر احتفالا بالبطولة الأولى فى تاريخ النادى، وذلك فى أول مران للفريق على ستاد جهاز الرياضة عقب التتويج بحضور جميع اللاعبين والصفقات الجديدة والطاقم الفنى والادارى والطبى بالكامل.

تفاصيل جلسة موسيمانى مع محمد شريف بعد خسارة الأهلى للسوبر

حرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى على الاجتماع بمحمد شريف مهاجم فريقه عقب مباراة السوبر التى خسرها المارد الأحمر بركلات الترجيح لصالح طلائع الجيش، موسيمانى طالب هداف فريقه بغلق صفحة السوبر ونسيان كل أحداثها مؤكدًا للاعب ضرورة أن يتقبل الانتقادات الجماهيرية التى طالته عقب إهداره انفراد خلال أحداث المباراة وكذلك إهداره ركلة ترجيح كانت الأخيرة فى المباراة والتى أعلنت فوز الطلائع بالسوبر مشددًا على أنه يثق فى قدراته ويعلم جيدًا أن أى مهاجم معرض لحالة سوء التوفيق.

اتحاد الكرة يدرس إقامة كأس مصر بدون الدوليين بعد تأجيله