كيروش يضم 7 لاعبين من الزمالك لقائمة منتخب مصر أمام ليبيا

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، على استدعاء 7 لاعبين من الزمالك لمباراتى ليبيا فى كأس العالم، وهم محمد أبو جبل ومحمود الونش وأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافى وطارق حامد ومصطفى فتحى.

واتفق الجهاز الفنى على ضم سباعى الزمالك للقائمة رغم توقف النشاط وعدم خوض الفريق الأبيض أى مباريات طوال الفترة الماضية، لاسيما وأن القوام الأساسى للمنتخب الوطنى من لاعبى الأهلى والزمالك.

وحدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

كما تقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 سبتمبر حتى يتمكن الفريق من آداء مباراة ودية يوم 30 سبتمبر ، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر بعد الحصول على راحة يوم الأول من أكتوبر ، ليستمر المعسكر حتى آداء مباراتي ليبيا.