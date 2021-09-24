شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُركز على الجانب البدنى فى مران الزمالك استعدادا لمواجهة توسكر الكينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبه الصباحى على ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر الحالى ببرج العرب، حيث ركز الجهاز الفنى للفريق الأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على الجانب البدنى، استعدادا لخوض مباراة توسكر الكينى، المقرر إقامتها أحد يومى 15 أو 16 من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

أدى لاعبى الزمالك تدريبات الإطالات والجرى حول الملعب لمدة 30 دقيقة تحت إشراف الجهاز الفنى، ومن المقرر، أن يخوض الفريق تدريبه المسائى فى الرابعة والنصف عصر اليوم.

من ناحية أخرى، أكد الفرنسى باتريس كارتيرون أن الفريق سيخوض مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة فى إطار الاستعداد للقاء توسكر الكينى، حيث كشف المدير الفنى للفريق فى تصريحات خاصة للموقع الرسمى عن أن الزمالك سيخوض الودية الأولى يوم 30 سبتمبر الجارى، على أن يخوض الودية الثانية يوم 8 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يخوض الفريق المباراتين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويقوم الجهاز الإدارى للفريق حاليا بالاتفاق على طرفى المباراتين الوديتين بناءً على طلب المدير الفنى الفرنسى.

وتوج الزمالك، ببطولة الدورى الممتاز، ليشارك فى النسخة المقبلة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث حصد الأبيض اللقب المحلى للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.