شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن صدام سموحة وبيراميدز بكأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سموحة، نظيره بيراميدز في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر في مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الكأس.

1ـ تخطى سموحة عقبة دكرنس برباعية دون رد في دور الـ 32 للبطولة، فيما تخطى بيراميدز منافسه العبور بالقليوبية بأربعة أهداف مقابل هدف في نفس الدور.

2ـ اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة سموحة وبيراميدز بقيادة أمين عمر حكماً للساحة، أحمد حسام وسمير جمال حكمين مساعدين، ومحمود رشدي حكماً رابعاًَ.

3ـ يحلم فريقا سموحة وبيراميدز بمواصلة مشوارهم في كأس مصر للوصول للمباراة النهائية وهو الإنجاز الذى حققه الفريقين في وقت سابق قبل أن يخسرا اللقب في النهائي لصالح الزمالك.

4ـ تاريخيا التقى الفريقان لأول مرة موسم 2014 / 2015، عندما صعد بيراميدز لأول مرة، تعادلا في ختام الدور الأول ببنى سويف بهدف لكل فريق في 31 يناير 2015،وفي الدور الثانى فاز سموحة بملعبه بثلاثية نظيفة.

5ـ أخر مباراة جمعت الفريقين كانت فى 15 يونيو 2021 بالدور الثانى لدوري الموسم الماضى وفاز سموحة بثلاثية دون رد سجلها أحمد عبد القادر هدفين ومصطفى فتحى هدفاً.

6_إجمالا التقى الفريقين فى 13 مباراة انتهت سبعة منها بالتعادل وحقق بيراميدز الفوز فى ثلاثة لقاءات وفاز سموحة فى ثلاثة لقاءات أيضاً.

7ـ يسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحة لتفادى مفاجأت الكأس والفوز بمباراة الليلة لاسيما بعد الأداء المتميز الذى ظهر به الفريق السكندري في الموسم الأخير للدوري بعدما أنهى المسابقة في المركز الرابع وفشل في حجز بطاقة المشاركة الافريقية التي تم حسمها مبكراً وقبل نهاية الدوري لصالح المصرى البورسعيدى وبيراميدز.

8ـ يتسلح سموحة بالصفقات الجديدة التي تعاقد معها بينما يفتقد المعارين مصطفى فتحى وأحمد عبد القادر اللذان انتهت اعارتهم من الزمالك والأهلى وكذلك حسام حسن الذى انضم لصفوف القلعة الحمراء.

9ـ في المقابل تبدو مباراة الليلة هي الظهور الأول لإيهاب جلال مديراً فنياً لبيراميدز بعد توليه المسئولية خلفاً لليونانى جونيس وسوف يسعى للفوز بها لإستكمال مشوار الفريق السماوى في بطولة الكأس متسلحاً بعناصر الخبرة في صفوفه وأبرزهم عبد الله السعيد وأحمد فتحى ورمضان صبحى وشريف إكرامى والوافد الجديد التونسى فخر الدين بن يوسف.