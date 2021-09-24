شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتمسك بعماد النحاس بعد اهتمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسكت إدارة المقاولون العرب، ببقاء عماد النحاس مع الفريق في الموسم الجديد، بعد تردد أنباء قوية عن اهتمام الأهلى بضم مدرب ذئاب الجبل إلى الجهاز الفنى للقلعة الحمراء ليكون مدرباً عاماً في جهاز بيتسو موسيمانى في ظل تراجع أداء الفريق بالفترة الأخيرة.

وجاء تمسك المقاولون، بالنحاس بسبب اتفاقهم مع مدرب الفريق على خطة الموسم الجديد والتى تم تنفيذ جزء كبير منها في ملف التعاقدات بناءً على رأى الجهاز الفنى، بالإضافة إلى رغبة إدارة المقاولون في الحفاظ على استقرار الفريق في الفترة المقبلة لاستعادة مكانتهم بالدورى بعد الأداء المتذبذب في الموسم الماضى.

واستقطب المقاولون العرب 4 صفقات فى الانتقالات الحالية، هم: عماد فتحى من المقاصة، ممادو نياس من الإنتاج الحربى، وحسام حسن مدافع بتروجت، وعمر بسام لاعب انبى السابق.

واستقر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على تصعيد مجموعة من الناشئين بالنادى، لتعويض النقص العددى فى قائمة الفريق بعد الاستغناءات التسعة التى شهدتها القائمة خلال الميركاتو الجارى.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 10 لاعبين، وهم: إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، محمد علي، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجوينى والنيجيرى إيدو موسيس؛ لعدم حاجة ألفريق لخدماتهم الفنية.