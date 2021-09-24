كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب العام بعد خسارة السوبر المصري؟

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القاهرة - سامية سيد - ما زالت توابع خسارة الأهلي لقب السوبر المصري تُلقي بظلالها على سطح لأحداث الكروية في القلعة الحمراء خاصة أن الصدمة كانت وما زالت قاسية على جمهور الأهلي الذي كان يُمني النفس بحصد البطولة التي فاز بها طلائع الجيش مساء الثلاثاء بركلات الجزاء الترجيحية.

في السطور التالية، نلقي الضوء على محاولات الأهلي لضم مدرب عام مصري بعد رحيل كيفين جونسون.

س: كيف يفكر الأهلي في تعيين مدرب عام للفريق بعد رحيل الجنوب أفريقي كيفين جونسون بنهاية الموسم الماضي؟

ج: الأهلي كان قد رفض تعيين مدرب عام للفريق بعد رحيل جونسون حيث إتفق مسئولو القلعة الحمراء مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عدم ضم مدرب عام وتصعيد سامي قمصان المدرب المساعد بالفريق لشغل هذا المنصب.

س:هل تغيّرت رؤية مسئولو الأهلي بخصوص المدرب العام بعد خسارة لقب السوبر المصري؟

ج: بالفعل ..تغيّرت رؤية النادي حيث أعادت لجنة التخطيط بالأهلى فتح ملف ضم مدرب عام مصرى إلى الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، لتعويض رحيل الجنوب أفريقى كيفين جونسون.

س: لماذا تغيّرت رؤية مسئولو الأهلي بخصوص هذا الملف؟

ج: ترغب لجنة التخطيط بالأهلى فى ضم مدرب عام مصري يجيد التعامل النفسى مع اللاعبين ويكون حلقة الوصل بين المدير الفنى واللاعبين ويكون لديه القدرة على مساعدة المدرب فى النواحى الخططية والتكتيكية.

س: من هم المُرشحين لشغل هذا المنصب ضمن جهاز موسيماني؟

ج: هناك أكثر من أسم مُرشح ..يأتي في مقدمتهم ، رضا شحاتة وعلاء ميهوب وأحمد عبد المنعم كشري وعماد النحاس