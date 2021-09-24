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تونس تسمح بحضور جماهيري مشروط للمباريات مع تقلص وباء كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:


أعلنت السلطات التونسية اليوم الجمعة السماح بالسماح للجماهير بحضور المباريات لمن استكملوا التطعيم ضد فيروس المستجد.

وبعد أشهر من تعليق الحضور ومنع متابعة المباريات في الملاعب والقاعات، سمحت الرئاسة التونسية اليوم باستئناف تلك الأنشطة وفتح الفضاءات المفتوحة والمغلقة للعموم.

واشترطت السلطات في مقابل ذلك عدم تخطي 50 % من طاقة الاستيعاب والالتزام بالبروتوكول الصحي.

كما شددت على اجبارية ارتداء الكمامة بالفضاءات العامة ووسائل النقل بالنسبة لكل الأشخاص الذين تجاوزوا سن السادسة، واجبارية التلقيح للوافدين على البلاد التونسية للمشاركة في الفعاليات والأنشطة والتجمعات.

وتناقصت حدة وباء كورونا في البلاد بعد موجة كاسحة في يوليو الماضي وبداية أغسطس تسبب في أعداد قياسية من الوفيات والمصابين جعلت تونس في المرتبة الأولى عربيا والثانية في افريقيا.

ومكنت المساعدات الدولية ومن بينها الملايين من الجرعات المتأتية في شكل هبات في احتواء الموجة وتكثيف عمليات التطعيم لتشمل حتى يوم أمس 23 سبتمبر أكثر من سبعة ملايين و324 الف شخص من بينهم ما يفوق مليونين و597 الف استكملوا التطعيم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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