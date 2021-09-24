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المريخ السوداني يتقدم بشكوى لـ "فيفا" بعد انتقال نجمه لفاركو

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي المريخ السوداني، تقدمه بشكوى لدى الاتحاد الدولي كرة القدم "فيفا"، بعد انتقال لاعبه سيف تيري لنادي فاركو.

وكان نادى فاركو، قد أعلن تعاقده مع اللاعب السوداني سيف تيرى مهاجم المريخ السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ولمدة 3 مواسم.

وأشار نادي المريخ، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، إلى أن مسؤوليه تقدموا بالشكوى بعد اقدام مسؤول نظام الانتقالات الإلكتروني بالاتحاد السوداني على تحويل بطاقة انتقال اللاعب سيف تيري دون موافقتهم.

وأتم النادي السوداني بيانه بالتنويه إلى أنه سبق وأعلن رفضه رسميًا تحويل بطاقة انتقال لاعبه الدولي بحجة أن اللاعب يرتبط بعقد معه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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