الزمالك يجدد عقد مدربه كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك، عن نجاح اللجنة التي تدير النادي برئاسة حسين لبيب في تجديد التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

ونشر نادي الزمالك بيانًا رسميًا اليوم الجمعة جاء فيه أن إدارة النادي نجحت في تجديد عقد المدرب الفرنسي لمدة 3 مواسم مقبلة.

ووقع المدرب الفرنسي عقود التجديد في حضور فاروق جعفر مستشار الكرة وحسين السيد عضو اللجنة.

وكان كارتيرون قد قاد الزمالك للفوز ببطولة دوري We المصري بعد منافسة قوية من جانب النادي الأهلي، حسمها أبناء كارتيرون في الجولات الأخيرة من عمر البطولة.

وشدد الزمالك في بيانه أن اللجنة التي تدير النادي تسعى لفرض حالة من الاستقرار على الفريق في المرحلة المقبلة لحصد المزيد من البطولات خاصة وأن الفريق يأمل في الفوز بدوري أبطال أفريقيا في النسخة الجارية والتأهل إلى كأس العالم للأندية.