تقارير: مدرب جالاتا سراي يريد التخلص من مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن نادي جالاتا سراي التركي اتخذ قرارا بشأن مصير المحترف المصري مصطفى محمد، الذي يلعب مع الفريق على سبيل الإعارة من الزمالك منذ يناير.

ووفقا لصحيفة "fanatik" التركية، فإن فاتح تريم، المدير الفني لجالاتا سراي، يرغب في التخلص من مصطفى محمد لتراجع مستواه خلال الموسم الجاري 2021/2022.

وكشفت أنه سيتم عقد اجتماع بين فاتح تريم ورئيس النادي بوراك ألماس لحسم مصير مصطفى محمد، الذي سجل 8 أهداف في 16 مباراة بالدوري التركي الموسم الماضي.

وأضافت الصحيفة أن تريم يرغب في الاعتماد على خليل درويش أوغلي كمهاجم أساسي للفريق، مع استخدام السنغالي مباي دياني كبديل لزميله التركي.

ولفتت "فاناتيك" إلى أن مصطفى محمد شارك مع 12 مباراة حتى الآن بمختلف المسابقات في الموسم الجديد دون أن يسجل أي هدف ليخيب آمال النادي.

يُذكر أن جالاتا سراي قام باستعارة صاحب الـ23 عاما من الزمالك لمدة موسم ونصف مقابل مليوني دولار، مع وجود خيار شراء اللاعب نهائيا بقيمة 4 ملايين دولار.