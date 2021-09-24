الزمالك يخوض وديتين استعدادا لتوسكر الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أن الفريق سيخوض مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة في إطار الاستعداد للقاء توسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك فريق توسكر أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2021/2022.

وقال كارتيرون، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك، إن الفريق سيخوض الودية الأولى يوم 30 سبتمبر الجاري، على أن يخوض الودية الثانية يوم 8 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يخوض بطل الدوري المباراتين الوديتين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويقوم الجهاز الإداري للزمالك حاليا بالاتفاق على طرفي المباراتين الوديتين، بناء على طلب المدير الفني الفرنسي.

يُذكر أن الزمالك ودَّع النسخة الماضية لدوري الأبطال من دور المجموعات.