بيكيه: دعونا لا نبحث عن الاحتكاك أو التحزب داخل النادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

أكد لاعب برشلونة، جيرارد بيكيه، أنه مقتنع بأن الفريق سينتهي به المطاف إلى المنافسة على الألقاب هذا الموسم، وأن اللاعبين يركزون على العمل لصالح الفريق وطالب بألا يبحث أحد عن "الاحتكاكات" أو "التحزبات" داخل النادي.



وعلق بيكيه، الذي أكد أن التعادل أمام قادش هو "أقل الضررين" لكن لاعبي الفريق لا يروق لهم "عدم الفوز"، بأنه "فخور" بقتال الفريق بعد استكماله المباراة في ظل النقص العددي بعد طرد دي يونغ، وأبدى اعتراضه على جدول مباريات الفريق الكاتالوني هذه الأسابيع.

وأشار إلى أن لاعبي برشلونة سينتهي بهم الأمر إلى المنافسة على الألقاب.

وقال بيكيه في تصريحات لشبكة (Movistar): "أنا لا أرتدي قميص برشلونة لاحتلال المركز الثالث أو الثاني وفي ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا" وشدد على أنه "مقتنع تماماً بأنه على الرغم من عدم البدء بأفضل صورة، إلا أن الفريق لديه معنويات عالية ورغبة" وبدعم من الجمهور، سيعكسون الموقف ويكونون في وضع يسمح لهم بالمنافسة على الألقاب.

يشار إلى أن برشلونة تعادل أمس مع فريق قادش بدون أهداف في ختام مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا" في اللقاء الذي احتضنه ملعب رامون دي كارانزا.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة الـ9 محتلاً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع قادش رصيده إلى النقطة الـ6 محتلاً المركز الـ14.