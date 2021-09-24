مدرب برشلونة: الحكام يطردون الأشخاص بلا سبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

قال المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني رونالد كومان، إن الحكام في إسبانيا يطردون الأشخاص "بلا سبب"، وذلك بعدما تعرض كومان ولاعب خط الوسط فرينكي دي يونغ للطرد خلال المباراة التي تعادل فيها برشلونة مع مضيفه قادش سلبياً أمس الخميس، في الجولة 6 من الدوري الإسباني.



وتقلصت آمال برشلونة بشكل كبير في تحقيق انتصار كان بحاجة ملحة له أمام قادش، عندما حصل دي يونغ على الإنذار الثاني وطرد في الدقيقة 65.

وتفاقمت مشكلات برشلونة في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، عندما طرد كومان بسبب اعتراضه على الحكم كارلوس دل سيرو غراندي.

وكان التعادل في مباراة أمس هو الثالث لبرشلونة خلال أول خمس مباريات له في الدوري هذا الموسم، ويتأخر الفريق بفارق سبع نقاط خلف ريال مدريد المتصدر، علماً بأن ريال مدريد خاض ست مباريات.

وجاء طرد كومان عقب لحظات ارتباك بسبب ظهور كرتين على الملعب في وقت واحد، ويقول المدرب الهولندي إن سيرو غراندي طرده بسبب تنبيهه للموقف.

وتلقى سرجيو بوسكيتس إنذاراً بسبب ركل الكرة باتجاه لاعب قادش الذي يستحوذ على الكرة الأخرى.

وقال كومان في تصريحات لقناة موفيستار الإسبانية: "لم يكن هذا (الطرد) بسبب العصبية، وإنما كان ذلك لأنني أبلغت الحكم الرابع بأن هناك كرة أخرى على الملعب وأنه يجب على الحكم إيقاف اللعب، الجميع شاهد الكرة باستثناء الحكم".

وأضاف: "هم يطردونك بلا سبب، في هذه البلد يطردك (الحكام) بلا سبب".