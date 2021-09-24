الجناح بيلي يغيب 3 أسابيع عن أستون فيلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

قال مدرب أستون فيلا دين سميث، إن الجناح ليون بيلي سيغيب نحو ثلاثة أسابيع عن الفريق لإصابة في الفخذ خلال الفوز 3-0 على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويسعى لاعب جاميكا، المنضم إلى فيلا قادماً من باير ليفركوزن في أغسطس (آب) مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار)، للعودة ضد ولفرهامبتون واندرارز يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول).

وأبلغ سميث الصحافيين: "ليون تعرض لإصابة ستبعده حتى نهاية فترة التوقف الدولي، نأمل في عودته في مباراة ولفرهامبتون، لكننا بحاجة لإعادة تقييم حالته قريباً، من أجل معرفة مدى شفائه على مدار الأيام العشرة المقبلة".

ويحل فيلا ضيفاً على مانشستر يونايتد في الدوري يوم السبت، ثم يخرج لمواجهة توتنهام هوتسبير في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول).