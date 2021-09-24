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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021
تختتم اليوم الجمعة، الجولة 5 من دوري أدنوك للمحترفين بمباراة قمة تجمع الشارقة بحامل اللقب نادي الجزيرة، بينما يسعى اتحاد جدة لتأكيد صدارته عندما يواجه التعاون في ختام الجولة.
|الدوري الألماني
|22:30
|غرويتر فورت
|X
|بايرن ميونخ
|دوري أدنوك للمحترفين
|18:45
|بني ياس
|X
|عجمان
|18:45
|خورفكان
|X
|الظفرة
|21:00
|الإمارات
|X
|النصر
|21:00
|الشارقة
|X
|الجزيرة
|الدوري السعودي
|21:25
|الاتحاد
|X
|التعاون