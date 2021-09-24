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أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الجمعة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

تختتم اليوم الجمعة، الجولة 5 من دوري أدنوك للمحترفين بمباراة قمة تجمع الشارقة بحامل اللقب نادي الجزيرة، بينما يسعى اتحاد جدة لتأكيد صدارته عندما يواجه التعاون في ختام الجولة.

 

الدوري الألماني 
22:30  غرويتر فورت  بايرن ميونخ 
دوري أدنوك للمحترفين 
18:45  بني ياس عجمان 
18:45  خورفكان  الظفرة 
21:00  الإمارات  النصر 
21:00  الشارقة  الجزيرة 
الدوري السعودي 
21:25  الاتحاد  التعاون 
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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