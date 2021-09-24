أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الجمعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

تختتم اليوم الجمعة، الجولة 5 من دوري أدنوك للمحترفين بمباراة قمة تجمع الشارقة بحامل اللقب نادي الجزيرة، بينما يسعى اتحاد جدة لتأكيد صدارته عندما يواجه التعاون في ختام الجولة.

