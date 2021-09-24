نجم الأهلي السابق يكشف موعد إقالة موسيماني

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف محمد عمارة، نجم النادي الأهلي السابق، عن موعد إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من تدريب الفريق.

وقال عمارة، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2، إنه يتوقع صدور قرار بإقالة موسيماني حال الخسارة من إنبي في مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، والمحدد لها في السابعة مساء غد السبت.

وأكد عمارة أن جماهير الأهلي لن تقبل بخروج الفريق من كأس مصر، بعد خسارة لقب الدوري ومن بعده خسارة بطولة السوبر المصري.

وأشار إلى أنه في حال وداع الفريق لبطولة كأس مصر والخسارة من إنبي سيتم إقالة موسيماني، لافتاً إلى أن حلمي طولان، المدير الفني للفريق البترولي، من أصحاب الخبرات وقادر على قيادة فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأحمر.

وأضاف: "خسارة السوبر المصري كانت بفعل فاعل، بسبب عدم قدرة موسيماني على إدارة اللقاء من خارج الخطوط، فضلاً عن حالة تقصير واضحة من جانب اللاعبين، لأن مع كل الاحترام والتقدير لفريق طلائع الجيش ولكن إمكانيات الأهلي أفضل".

وتابع لاعب الأهلي السابق: "أداء موسيماني ضعيف وأنا ذكرت وجهة نظري منذ توليه القيادة الفنية للفريق الأحمر، والنادي الأهلي أضاف تاريخا كبيرا للمدرب الجنوب أفريقي وهذا أمر ليس بجديد على النادي الأهلي، إلا أن البصمة الفنية للمدير الفني الجنوب أفريقي غير واضحة".

وأكمل: "خسارة بطولتين في أقل من شهر أمر ليس بالسهل على جماهير الأهلي، وتصريحات موسيماني غريبة، مثل تصريحاته بأن لاعب معين يضمن تواجده في التشكيل الأساسي، وهو أمر غريب لأن كل لاعب يمر بفترة من سوء المستوى ولابد من استبعاده من الحسابات لفترة حتى يسعيد مستواه".

وقال عمارة: "أنا لو مكان موسيماني، ولا يوجد بند في تعاقدي بعدم أحقية النادي في خصم مستحقات مالية حال خسارة مباريات أو بطولات، لكنت تقدمت باستقالتي من الجهاز الفني، لأن ذلك الأمر يضر بهيبة المدير الفني أمام اللاعبين".