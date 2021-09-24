حسام البدري يرد على سب مصطفى محمد له: عملتله إيه؟!

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشف حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، تفاصيل واقعة سباب المهاجم مصطفى محمد لاعب فريق جالاتا سراي، له عقب تسجيله هدف التعادل للفراعنة في مرمى الجابون بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال البدري في تصريحات تليفزيونية: "قد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر الفنية، ولكن يسود الأمر الاحترام، وهذا حدث طوال مسيرتي ومع الأهلي ومع نجوم كبار، ولكن لم أفقد السيطرة، ومصطفى محمد نفسه خرج وقال إنه كان متوترا لأنه أحرز الهدف في وقت متأخر، الناس تقول إنه كان يوجه ألفاظه للمدرب، لماذا أصلا يتم توجيهها لي؟ ماذا حدث مني؟!".

وأوضح البدري: "لا يستطيع أحد أن يشكك فى سيطرتى على غرفة الملابس، وفي تاريخى كله معروف أننى أسيطر بجانب حب اللاعبين".

وواصل مدرب الفراعنة السابق: «ما المشكلة أصلا بيني وبينه ليقوم ذلك؟ كيف يعقل أن تتواجد مشكلة بيننا، رغم أنني صرحت بعد مباراة أنجولا بأنني أتفهم تأخر وصوله، وقد أشركته أمام الجابون وسجل هدف التعادل».

وتابع البدري: "علاقتى بمحمد صلاح جيدة، ولو كانت علاقتي به غير جيدة كما تردد كيف تم اختياره قائدا للمنتخب بموافقة اللاعبين الكبار، كان معه عناصر في المنتخب قديمة مثل عبد الله السعيد وحجازي والنني، وجميعهم يستحقون ارتداء الشارة، ولكن الفكرة كانت أن يكون قائد المنتخب مستقرا دائمًا في التشكيل الأساسي بالملعب، بالإضافة إلى نجومية صلاح وإنجازاته، ونجد أن هناك منتخبات كثيرة جدًا تعطي الشارة لنجم الفريق".