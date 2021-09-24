شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الاتحاد تدخل معسكر مغلق استعدادا للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق كرة سلة الاتحاد السكندري، معسكر مغلق غدا السبت ويستمر حتى موعد انطلاق البطولة العربية للأندية والتى يستضيفها زعيم الثغر فى الفترة من 29 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر المقبل.

ويأتى المعسكر عقب عودة الفريق من صربيا، والتى أقام فيها معسكر خارجى خاض خلاله 5 مباريات ودية فاز فى اثنين وخسر ثلاثة منها.

ويشارك بالبطولة 18 فريقا هم كل من الاتحاد السكندري والأهلي من مصر والشارقة والبطائح من الإمارات والكويت واليرموك من الكويت والميناء وشعب حضرموت من اليمن والغرافة والوكرة من قطر واليوناني السوداني الرياضي والزهراء الرياضي من تونس والمنامة البحريني وبيروت اللبناني والفتح السعودي واتحاد الفتح المغربي ووداد بوفاريك وأسرة سريع مدينة بليدة من الجزائر واعتذار كل من الكرامة السوري وخدمات البريج الفلسطيني.