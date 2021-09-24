شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباراة منتخب مصر أمام ليبيا بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة، خطابا من الجهات الأمنية يفيد بإقامة مباراة منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، أمام ليبيا يوم 8 أكتوبر الجارى فى تصفيات كأس العالم، ببرج العرب، بدون جماهير.

وطلب اتحاد الكرة من الجهات الأمنية مؤخرا السماح للجماهير بحضور مباراة ليبيا، قبل أن تتلقى الجبلاية خطابا بالتأكيد على إقامة المباراة بدون جماهير.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، على ضم مصطفى محمد مهاجم جالتا سراى التركى لقائمة المنتخب النهائية لمباراتىّ ليبيا فى تصفيات كأس العالم، والتى سيتم اعلانها يوم الأحد المقبل.